Bei der Show von Vingegaard glänzte auch ein Osttiroler

Lange war es ein Kampf um wenige Sekunden, in der finalen Woche erarbeitete sich Jonas Vingegaard dann aber doch noch einen satten Vorsprung. Mit 7:29 Minuten auf Tadej Pogacar fuhr der Däne gestern wie schon im Vorjahr in Paris als umjubelter Gewinner der Tour de France ein. Die große Entdeckung der 110. Frankreich-Rundfahrt war aber eigentlich ein anderer. Felix Gall, der 25-Jährige aus Osttirol, überraschte in den drei Wochen der Grande Boucle mit offensiver Fahrweise, die ihm einen Sieg auf der Königsetappe in den Alpen, einen zweiten wie dritten Platz, Rang acht im Gesamtklassement, einen Tag im Bergtrikot und viele Sympathien in der Rad-Welt einbrachte.

Will sich Vingegaard zuhause in Glingøre, seinem Wohnort im Norden Jütlands, diese Woche einen Dürüm gönnen, wie er nach dem Zieleinlauf verriet, wird der Weißwein-Liebhaber gestern Abend nach dem Empfang auf Champs Elysees noch das eine oder andere Gläschen geleert haben. Völlig verdient.

Die letzte verzweifelte Attacke seines slowenischen Rivalen hatte er am Samstag in den Vogesen mit Leichtigkeit abgewehrt. Den Tagessieg überließ er ihm gern. Kurz nach der Zieleinfahrt klingelte das Handy von Ehefrau Trine, Kronprinz Frederik war am Apparat. "Er hat ihr gesagt, dass er es sehr beeindruckend findet, dass ich die Tour zweimal nacheinander gewonnen habe", verriet Vingegaard.

"War hart, ihn zu knacken"

Bis zu diesem Glück war es ein zähes Ringen in den vielen Bergen dieser Tour. "Es war richtig hart, ihn zu knacken", gab Vingegaard zu. Die Rivalität zwischen den beiden wird die nächsten Jahre prägen, meint auch Rad-Legende Eddy Merckx. "Im Hochgebirge ist Jonas momentan der Stärkere", glaubt der 78-Jährige. Der Belgier lobte aber auch Pogacar und bezeichnete den Slowenen, heuer schon bei den Klassikern im Frühjahr toll unterwegs, als "den kompletteren Fahrer".

Der 24-Jährige, dessen UAE-Helfer Adam Yates als Dritter ebenfalls das Podium in Paris zierte, entgegnete trotzig: "Ich habe mich selbst geknackt. Niemand sonst." Pogacar war durch einen im Frühjahr erlittenen Kahnbeinbruch beeinträchtigt und konnte sich nicht ideal auf die Tour vorbereiten. Vingegaard hingegen schon. Und er hat für diese Saison noch nicht genug: So tritt das dänische Leichtgewicht auch noch bei der am 26. August beginnenden Vuelta neben seinem Jumbo-Teamkollegen, Giro-Triumphator Primoz Roglic, an, wie er offenbarte.

Mitten im Konzert der Großen: Gall (li.) machte am Samstag auf dem letzten schweren Teilstück neben Pogacar und Vingegaard erneut eine tolle Figur. Bild: APA/AFP/POOL/ETIENNE GARNIER

"Das war schon so ein Moment, der mir die Augen geöffnet hat, was möglich ist", sagte ein stolzer Gall, der nach Adolf Christian (Dritter/1957), Peter Luttenberger (Fünfter/1996) und Georg Totschnig (Siebenter/2004) der nächste Österreicher unter den besten zehn ist. Am Samstag war er am letzten schweren Anstieg mit den Primgeigern Vingegaard und Pogacar vorneweg geklettert und erst im Zielsprint in Le Markstein von Pogacar in die Schranken gewiesen worden. Der Abschluss seiner ersten Frankreich-Rundfahrt, wie er besser fast nicht hätte sein können.

Abschluss im Sprint an Meeus

Keine Hauptdarsteller, aber fleißige Nebenakteure bis zum Ende waren die anderen Österreicher. Felix Großschartner als treuer Helfer von Pogacar. Michael Gogl, der auch Anteil an Jasper Philipsens vier Etappensiegen hatte. Dazu Gregor Mühlberger und Marco Haller sowie Patrick Konrad. Letztere hatten gestern noch Grund zum Jubeln, als ihr Bora-Teamkamerad Jordi Meeus die Abschlussetappe in Paris im Sprint vor Philipsen für sich entschied.

