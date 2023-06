Bei der Heim-WM mehr als teuer verkauft

Die Titel bei der 3x3-Basketball-WM in Wien gingen am Sonntag an die Damen der USA (16:12 gegen Frankreich) sowie die Herren von Serbien (21:19 gegen die USA). Aber auch Österreichs Teams verkauften sich bei den Heim-Titelkämpfen teuer.

Die ÖBV-Männer lieferten dem Welt- und Europameister Serbien am Samstagabend im Viertelfinale einen starken Kampf, zogen am Ende aber doch mit 18:21 den Kürzeren. Bereits zuvor war die weibliche ÖBV-Equipe ebenfalls nach beherzter Leistung mit 17:21 an den USA gescheitert.

"Wir sind Top Acht der Welt, es wird noch viel in der Zukunft passieren. Serbien hat ein toughes Team, aber bald werden wir sie haben", blickte Filip Krämer optimistisch in die Zukunft. In der soll die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris gelingen und dort ein gutes Resultat eingefahren werden. "Das ist das große Ziel", betonte auch Österreichs Männer-Coach Milan Isakov.

Auch die Damen waren einer Sensation nahe. "Es gibt keinen Grund, den Kopf hängen zu lassen, wir haben sehr gut gespielt und bis am Ende gut mithalten können", resümierte Sigrid Kroizar, neben der Schörflingerin Sarah Sagerer eine der wichtigen Stützen des Nationalteams.

Thomas Klepeisz steht erstmals im Finale der deutschen Basketball-Bundesliga. Der 31-jährige ÖBV-Nationalteamspieler gewann mit Ulm 104:102 nach Verlängerung gegen FC Bayern München und damit auch das dritte Spiel im "Best of five" der Vorschlussrunde. Um den Meistertitel geht es nun ab Freitag gegen Bonn.

