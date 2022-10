Beendet Höck bei WM eine 72-jährige Durststrecke?

"Eine richtig lässige Halle, auch wenn die erste Einheit etwas stressig war", sagte der Linzer Severin Kranzlmüller, nachdem er gestern mit der österreichischen Kunstturn-Mannschaft die 11.000 Zuschauer fassende M&S Bank Arena in Liverpool betrat. Dort stieg das erste Podiumstraining vor den am Samstag beginnenden Weltmeisterschaften – und die rot-weiß-roten Turner wollen in England hoch hinaus.