Beach-WM: Aus dem Schatten von Doppler/Horst?

Zehn Jahre nach der Erstauflage im Jahr 2011 wurden gestern jene Titelkämpfe eröffnet, bei denen Österreichs Asse zumindest laut Papierform (Weltrangliste, Leistungskurve) nicht an grandiose Erfolge der Vergangenheit anknüpfen dürften. Ein Coup wie der Finaleinzug von Clemens Doppler und Alex Horst beim WM-Spektakel 2017 auf der Wiener Donauinsel wäre eine Sensation.

Ihre "Nachfolger" konnten sich noch nicht so richtig in die Auslage spielen. Im Foro Italico ist die rot-weiß-rote Equipe mit vier Teams vertreten. Die Hoffnungen ruhen auf Robin Seidl und Philipp Waller, die bei der WM 2019 in Hamburg Neunte wurden. Diesmal sind die beiden als Nummer 16 gesetzt – und damit zwei Positionen vor Martin Ermacora und Moritz Pristauz, die in Doha mit einem dritten Platz aufgezeigt haben.

Alex Huber/Christoph Dressler und das einzige ÖVV-Frauen-Gespann Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig haben sich auch qualifiziert. "Der Aufstieg in die K.-o.-Phase ist das erste Ziel, da fängt der Spaß erst richtig an", sagte Herren-Cheftrainer Martin Olejnak, der seit Ende 2021 im Amt ist.