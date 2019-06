Beach-Volleyball: Hammergruppe für Doppler/Horst bei EM

Die EM-Dritten von 2014 treffen in Pool E auf die dreimaligen Europameister Paolo Nicolai/Daniele Lupo aus Italien und die niederländischen Ex-Weltmeister und -Vizeeuropameister Alexander Brouwer/Robert Meeuwsen.

Komplettiert wird die Gruppe von den Russen Sergej Gorbenko/Wassili Iwanow. Alexander Huber/Christoph Dressler bekommen es in Gruppe A unter anderem mit den norwegischen Titelverteidigern Anders Mol/Christian Sörum zu tun. Robin Seidl/Philipp Waller spielen in Pool C gegen die starken Russen Konstantin Semenow/Ilja Leschukow und die lettischen Ex-Europameister Alexandrs Samoilovs/Janis Smedins. Die Topgegner von Martin Ermacora/Moritz Pristauz in Gruppe G sind die Polen Piotr Kantor/Bartosz Losiak.

Im Damenturnier mit ebenfalls 32 Duos ist mit Katharina Schützenhöfer/Lena Plesuitschnig nur ein ÖVV-Team vertreten. Sie matchen sich in Gruppe C mit den niederländischen Titelverteidigerinnen Sanne Keizer/Madelein Meppelink, den Jugend-Olympiasiegerinnen Maria Botscherowa/Maria Woronina (RUS) und Martina Bonnerova/Martina Maixnerova (CZE).