Beach-Volleyball: Aus in Zwischenrunde für Doppler/Horst

Die Vize-Weltmeister Clemens Doppler/Alexander Horst sind beim World-Tour-Turnier der Beach-Volleyballer in Warschau in der Zwischenrunde ausgeschieden. Das Duo unterlag den Letten Aleksandrs Samoilovs/Janis Smedins am Freitagabend mit 0:2 (-22,-14) und landete auf Rang 17.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.