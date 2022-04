Bayern-Trainer Nagelsmann und die Pferde aus Lochen

Bereits vor dem heutigen Schlager der deutschen Fußball-Bundesliga gegen Borussia Dortmund (18.30 Uhr) war FC Bayern-Trainer Julian Nagelsmann zuletzt in Interviews gesprächig gewesen. So verriet der 34-Jährige, dass er sich Hilfe bei Pferden und einem Pferdetrainer geholt hat, um unter anderem an seinem Außenauftritt zu arbeiten, der ihm oft als Arroganz ausgelegt worden war.