Basketball-Triple in Wels

Die Raiffeisen-Arena in Wels wird heute mit einer Dreifach-Veranstaltung zum Basketball-Hotspot. Los geht’s um 14.30 Uhr mit der "Talenteschmiede" Upper Austrian Ballers, die in der zweithöchsten Spielklasse das Team aus der Steiermark empfangen. Um 17.30 Uhr steigt der Hauptakt mit den Flyers Wels, deren stolze Heimserie mit dem 80:85 gegen Oberwart (satte 53 Foulpfiffe inklusive) gerissen ist. Jetzt gilt es, eine neue zu starten – und zwar gegen die Lions aus Traiskirchen.

"Wir werden versuchen, wieder einen großen Kampf zu liefern und auf die Siegerstraße zurückzukehren", sagte Coach Sebastian Waser. "Es wird darauf ankommen, die wichtigen Spielzüge für uns zu entscheiden", ergänzte US-Legionär Chase Jeter. Zum Abschluss des Triples (um 20.30 Uhr) bekommt es der Damen-Oberhausklub DBB LZ OÖ mit dem Tabellenzweiten UBI Graz zu tun.

Für die OCS Swans Gmunden geht es am Sonntag (17.30 Uhr) um den vierten Pflichtspielsieg in Folge. Nach dem souveränen 100:71 in Fürstenfeld wartet – wieder auswärts – der nächste Aufsteiger. Die drittplatzierten "Korbjäger" vom Traunsee müssen zum Tabellenvorletzten nach Eisenstadt. Dort darf im Normalfall nichts anbrennen. Die große Stärke der "Schwäne" ist die Kadertiefe, in Fürstenfeld scorten gleich sechs Akteure im zweistelligen Bereich. "Wir müssen konzentriert sein, es ist nie einfach, in der Fremde zu gewinnen", sagte Coach Anton Mirolybov.

