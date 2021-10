Basketball: Swans Gmunden holten Supercup

Der Meister besiegte Cupsieger Oberwart Gunners mit 82:61 (47:36). Bei der Rückkehr der Fans in die Halle erlebten etwa 1.000 Personen am Traunsee den traditionellen Saisonauftakt. Die Meisterschaft in der Basketball-Superliga (BSL) beginnt am kommenden Wochenende.

Das Duell der Titelträger des vergangenen Spieljahres war vom Start weg im Zeichen des Meisters gestanden. Die Swans holten bereits im ersten Viertel einen Zehn-Punkte-Vorsprung heraus und verwalteten ihr Guthaben in der Folge. Im Schlussviertel setzten sich die Heimischen noch deutlich ab. Oberwart lag über die gesamten 40 Minuten nie voran.

Bei den Oberösterreichern gab Daniel Friedrich nach einem Ende August erlittenen Jochbeinbruch sein Comeback. In der Halle war zudem auch der an Darmkrebs erkrankte Coach Anton Mirolybov. Er wird aktuell von "Co" Aleksi Koskinen vertreten.