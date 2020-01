Basketball: Siege für Leader Gmunden und Klosterneuburg

Das bisher beste Team, Swans Gmunden, setzte sich bei BC Vienna erst in der Verlängerung mit 106:101 (56:50,90:90) durch, die zweitplatzierten Klosterneuburger gewannen zu Hause gegen St. Pölten mit 82:80 (45:43).

Gmunden zieht nun vor Klosterneuburg, Kapfenberg, Oberwart, St. Pölten und Wels in die Platzierungsrunde ein. Dahinter führen BC Vienna und Graz die Qualifikationsrunde an, in der es mit Traiskirchen und den Vienna Timberwolves um die zwei noch verbleibenden Viertelfinalplätze geht.