Basketball-Showdown: Wels brummt, Gmundner zittern

Emotionelle Achterbahnfahrt, Vollgas-Basketball, Krimi-Spannung – die Halbfinalserie zwischen den Basketswans aus Gmunden und den Flyers aus Wels hat in den vergangenen Tagen die Fans in beiden Lagern begeistert. Morgen wird im Gmundner Raiffeisen-Sportpark das letzte Kapitel dieses Basketball-Thrillers in Szene gehen (17 Uhr). Im entscheidenden Spiel Nummer fünf kann alles passieren, der Heimvorteil wird dabei keine Rolle spielen.