Basketball-Showdown am Traunsee

Blazan (li.) und Green in Aktion

OCS Swans Gmunden 34 Punkte, Superliga-Titelverteidiger BC Vienna 34 – die letzte Runde in der "regular season" serviert heute (17.30 Uhr) im Raiffeisen-Sportpark das direkte Duell um Platz eins, der Heimvorteil bis zu einem möglichen Play-off-Finale garantiert. "Dass es so einen Showdown gibt, ist super für alle Basketball-Begeisterten. Unsere Halle wird voll sein", freut sich Gmunden-Geschäftsführer Richard Poiger auf das Gipfeltreffen.

Das Kuriose an der Ausgangsposition: In den bisherigen drei Saisonbegegnungen zwischen den beiden Topklubs behielt stets das Auswärtsteam die Oberhand. Die Swans gewannen auswärts (den Supercup) 95:92 und die jüngste Partie 80:79, in der Arena oberhalb des Traunsees triumphierten die Wiener mit 95:82. "Wir erwarten einen Gegner, der aggressiv und physisch spielen wird. Da müssen wir dagegenhalten", sagte Toni Blazan.

Tarnen und Täuschen lautet tendenziell das Motto im heutigen Kräftemessen zwischen dem Fünften St. Pölten und den viertplatzierten Raiffeisen Flyers Wels. Da die Positionen bezogen sind und beide im Best-of-5-Viertelfinale aufeinandertreffen, werden sie ihre Karten nicht auf den Tisch legen.

