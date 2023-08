Basketball: Macht Kerr die USA "great again"?

Im Mittelpunkt des Interesses steht das Team aus den USA, das vor vier Jahren als WM-Siebenter einen Tiefpunkt erlebte. Erfolgstrainer Steve Kerr, im Brotberuf Coach der Golden State Warriors, soll die USA "great again" machen und nach 2014 wieder zum WM-Titel führen. Die ganz großen Namen wie LeBron James, Kevin Durant oder Stephen Curry sucht man im US-Kader aber vergeblich, ein Ensemble an Youngsters soll es richten. Titelverteidiger ist Spanien, das 2019 im Finale in Peking Argentinien klar besiegte.

Dass eine WM in den USA weit weniger Stellenwert genießt als die Olympischen Spiele, kann Kerr nicht verhehlen. Das ist auch ein Grund, warum zahlreiche Topstars dem 57-Jährigen einen Korb gaben. Da im kommenden Jahr das Olympia-Turnier in Paris ansteht, wollten einige nicht auch schon den Sommer davor durchspielen.

Basketball als Therapie

Kerr hat eine besondere Beziehung zu Asien. Der ehemalige Teamkollege von Michael Jordan bei den Chicago Bulls wurde in Beirut im Libanon geboren, wo sein Vater Malcolm Kerr als Politikwissenschafter mit dem Spezialgebiet Naher Osten arbeitete. 1984, als Steve Kerr bereits in den USA studierte, wurde Malcolm Kerr bei einem Anschlag von militanten Islamisten getötet. Ein Schock, der das Leben des jungen Mannes fundamental verändert hat. "Basketball war das Einzige, was ich tun konnte, um mich von dem abzulenken, was passiert war", erklärte er einmal. "Ich wusste nicht, was ich sonst tun sollte."

