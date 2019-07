Basketball-Liga geht in die TV-Offensive

Die nach der Rückkehr in den Schoß des Verbands (ÖBV) nun in Superliga umbenannte Bundesliga wird von Sky (bis zu 48 Matches), ORF Sport+ (15 Partien) und im Stream via skysportaustria.at übertragen. Damit sind erstmals sämtliche Spiele der im September beginnenden Liga live zu sehen.

"Unser Ziel war es, jedem Kind die Möglichkeit zu geben, überall und zu jeder Zeit mit seinen Idolen mitzufiebern. Das ist gelungen", freute sich der neue Präsident Gerald Martens. Die Superliga soll wie gehabt mit zehn Vereinen – darunter Vizemeister Gmunden Swans und die Raffeisen Flyers Wels – über die Bühne gehen. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Fürstenfeld Panthers und die Vienna Timberwolves die Vorgaben für den Lizenzerhalt erfüllen. Die Frist endet heute.