Basketball-Legende Kobe Bryant starb bei Hubschrauber-Absturz

Bryant wurde 41 Jahre alt.

Über den offiziellen Twitter-Account der LA County Sheriffs wurde verkündet, dass fünf Menschen bei einem Absturz ums Leben kamen. Die Ermittlungen würden andauern. Eine Bestätigung, dass Bryant unter den Opfer ist, gibt es bislang nicht.

Bryant zählt zu den größten Spielern in der NBA-Geschichte, von 1996 bis 2016 hatte er für die Los Angeles Lakers in der NBA gespielt und wurde insgesamt fünf Mal Meister (2000, 2001, 2002, 2009 und 2010) in der besten Basketball-Liga der Welt. Mit dem US-Team holte er zwei olympische Goldmedaillen.