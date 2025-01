Basketball: Gmunden nach weiterem Krimi gegen Kapfenberg BSL-Leader

Die Oberösterreicher landeten am Sonntag zum zweiten Mal in dieser Saison einen Ein-Punkt-Sieg gegen den alten Rivalen Kapfenberg Bulls. Matchwinner beim 71:70-Heimerfolg war wie beim 85:84 am 26. Oktober in Kapfenberg Daniel Friedrich. Gmundens Kapitän war mit 30 Punkten Topscorer und versenkte 25 Sekunden vor Schluss auch den entscheidenden Korbleger.

Gmunden führt mit einer Bilanz von 12:3 Siegen nun die Tabelle an. Die bisher punktegleichen Teams aus Wels (11:2) und Oberwart (11:3) sind erst am Montag gegen die BBC Nord Dragonz aus Eisenstadt bzw. beim UBSC Graz im Einsatz. BC Vienna setzte sich bei Schlusslicht Fürstenfeld Panthers mit 109:101 durch, die Traiskirchen Lions fertigten den wegen des Hochwassers im September immer noch heimatlosen SKN St. Pölten in einem "Auswärtsspiel" in der eigenen Halle mit 114:64 ab.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper