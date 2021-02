Basketball: Gmunden baute mit Derby-Sieg Tabellenführung aus

Die Swans gewannen das Oberösterreich-Derby bei den Flyers Wels mit 98:92 und liegen nun zwei Punkte vor dem neuen Zweiten Kapfenberg Bulls. Der Titelverteidiger setzte sich im Topduell gegen die Klosterneuburg Dukes mit 77:64 durch und überholte damit die Niederösterreicher. Die Oberwart Gunners besiegten St. Pölten mit 70:67.

Das dritte Oberösterreich-Derby der Saison brachte erstmals einen Auswärtssieg. Gmunden untermauerte mit dem Erfolg in Wels im letzten BSL-Spiel vor der Nationalteam-Pause die Spitzenposition. Die Swans gaben zwar im dritten Viertel den Zehn-Punkte-Pausenvorsprung zwischenzeitlich aus der Hand, fingen sich aber auch ohne ihren am Oberschenkel verletzten Guard Daniel Friedrich wieder und behielten im spannenden Finish die Oberhand. Ein wichtiger Faktor beim bereits fünften Erfolg hintereinander in der Liga war die Überlegenheit am Rebound.

In Klosterneuburg war die Partie drei Viertel lang ausgeglichen. Zu Beginn des Schlussviertels zogen die ohne Thomas Schreiner angetretenen Bulls mit einem 13:2-Lauf auf 63:56 entscheidend davon. "Nach einem schwachen zweiten Viertel haben wir unsere Defense stabilisiert, und das war der entscheidende Faktor für den verdienten Sieg", erklärte Kapfenberg-Trainer Mike Coffin.

In der Qualifikationsrunde sind bereits nach zwei Runden die wichtigsten Entscheidungen gefallen. BC Vienna (66:61 bei den Traiskirchen Lions) und UBSC Graz (97:78 bei den Vienna Timberwolves) haben sich einen Platz im Viertelfinale gesichert.