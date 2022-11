Basketball: Die Jungen im Fokus

Teamchef Chris O’Shea hat daher vor den kommenden Grazer Heimspielen heute gegen Basketball-Großmacht Kroatien (20.20 Uhr) und am Sonntag gegen die Schweiz (17.05 Uhr/jeweils live ORF Sport +) den Kader verjüngt. "Unser Fokus liegt bereits jetzt darauf, die jungen Spieler auf den Sommer 2023 vorzubereiten, wenn die letzte Qualifikationsrunde stattfindet", sagt O’Shea.

Angeführt wird der Zwölf-Mann-Kader von Gmundens Routinier Benedikt Güttl und den erfahrenen Wienern Bogic Vujosevic und Jozo Rados. Mit Daniel Köppel ist ein zweiter Swans-Spieler mit von der Partie. Ihre Debüts im ÖBV-Team könnten Lukas Simoner (23) von UBSC Graz, der 17 Jahre junge Omer Suljanovic aus dem Nachwuchs von Pallacanestro Reggiana (It) und der knapp 19-jährige David Fuchs (BBC Ulm/D) geben.

Österreich kann heute gegen die Kroaten nur überraschen. Die Basketball-Top-Nation führt nach zwei Auftaktsiegen die Gruppe an, während sich die O’Shea-Truppe am Tabellenende wiederfindet. Kroatien dominierte in den bisherigen Spielen nicht nur gegen die Schweiz, sondern konnte in einem Basketballkrimi auch die starken Polen besiegen. Der Kader, der nach Graz kommt, ist ähnlich verjüngt wie jener der Österreicher – mit Führungsspielern wie Dominik Mavra und Talenten wie Roko Prkacin oder Mateo Dreznjak haben die Kroaten aber viel Qualität.