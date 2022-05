Dieses 100. Derby war nicht immer hochklassig, aber intensiv und in den finalen Momenten nicht an Spannung zu überbieten. Mehr als 1000 Basketball-Fans in der Raiffeisen-Arena wären um ein Haar Augenzeugen einer denkwürdigen Aufholjagd der Flyers Wels geworden, die zehn Sekunden vor der Sirene drei Chancen ausgelassen hatten, um eine Verlängerung oder sogar den Sieg zu erzwingen. Am Ende jubelte der amtierende Meister.