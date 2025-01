Barbara Schett: "Die Denkweise bei den Männern ist immer noch so: Weibersport interessiert keinen"

Aus dem Archiv: Barbara Schett-Eagle 2020 bei den Australian Open in Melbourne

Barbara Schett-Eagle war Österreichs beste Tennisspielerin, die Tirolerin, die längst ihren Lebensmittelpunkt nach Australien verlagert hat, stand einst auf Position sieben in der Weltrangliste. Heute ist die 48-Jährige populäre Eurosport- und Servus-TV-Moderatorin, ganz nah an den Stars dran und vom Upper Austria Ladies in Linz nicht wegzudenken.