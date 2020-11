Das ist bitter. Das Upper Austria Ladies 2020 in Linz fällt für Österreichs Nummer eins, Barbara Haas, in die Kategorie "Zum Vergessen". Die 24-Jährige aus Weyer war gegen die russische Tennis-Weltranglisten-46. Veronika Kudermetova chancenlos und bekam die sportliche "Höchststrafe" verpasst. Der Stachel der 0:6, 0:6-Niederlage steckt tief, nach nur 54 Minuten war der Spuk vorüber und Haas Sekunden später fast fluchtartig in den Katakomben verschwunden.