Barbara Haas: Gräserallergie vor Wimbledon

Ausgerechnet bevor die Qualifikation für das bedeutendste Rasenturnier der Welt beginnt, macht Barbara Haas eine Rasenallergie zu schaffen.

Die 23-Jährige Weyer musste deshalb bei der 3:4-Niederlage in der Tennis-Bundesliga ihres Kornspitz-Teams gegen ULTV Linz beim Stand von 6:7 und 4:3 gegen die Deutsche Anna Zaja w.o. geben.

Ihr Team schaffte als Gruppenzweiter hinter ULTV dennoch den Einzug in das Final Four, welches vom 6. bis 8. September an einem noch unbestimmten Ort stattfindet. Dort geht es im Halbfinale gegen Titelverteidiger Grazer Park Club. Bei den Herren trifft Meister ATV Irdning auf Union Mauthausen.

Mauthausen mit Andreas Haider-Maurer

Die weiteren Semifinalpartien lauten ULTV Linz gegen TC Weigelsdorf bzw. bei den Herren TC Kirchdorf gegen Wiener Athletiksport Club. Der Grazer Park Club bzw. Kirchdorf blieben in ihrem vier Spielen unbesiegt. Bei den Mauthausenern soll beim Final Four nach Information auf der ÖTV-Website der im Jänner zurückgetretene Andreas Haider-Maurer zum Einsatz kommen. Bei Gegner Irdning stehen Jürgen und Gerald Melzer sowie Dennis Novak unter Vertrag.

Das abschließende Match der Damen-Gruppe B zwischen TK IEV und Colony/Tennis-Point wurde übrigens nicht ausgetragen, da die Wienerinnen am 1. Juni gegen ULTV Linz in den Doppel-Begegnungen nicht wie vorgeschrieben zwei österreichische Staatsbürgerinnen eingesetzt hatten. Die dadurch fällige Zahlung von 5.000 Euro von Colony an den ÖTV sei nicht fristgerecht bis vergangenen Freitag eingelangt. Laut Tiroler Tageszeitung hatte Colony wegen Verhängung der Geldstrafe Protest eingelegt.