Barbara Haas erhält Wildcard für das Upper Austria Ladies

Das gaben die Turnier-Organisatoren am Freitag bekannt. Die bisherigen fünf Hauptfeldmatches vor Heimpublikum endeten für die 24-Jährige durchwegs mit Niederlagen. Zuletzt kämpfte sich Haas bei den French Open erfolgreich durch die Qualifikation, in der ersten Hauptrunde zog sie aber gegen Hsieh Su-wei (Tpe) in zwei Sätzen den Kürzeren.

Auf ihr Heimturnier hat sich die Nummer 146 der Tenniswelt mit ihrem Trainer Jürgen Waber intensiv vorbereitet. „Es ist super, dass das momentan einzige WTA-Turnier weltweit bei uns in Linz gespielt wird“, sagt sie.