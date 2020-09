Bange Momente! Deshalb stieg Pöstlberger bei der Tour aus

Lukas Pöstlberger hat seinen Kollegen vom Bora-hansgrohe-Team auf der 19. und drittletzten Etappe der Tour de France einen ordentlichen Schrecken eingejagt. Der Schwanenstädter musste das 19. flache Teilstück von Bourg en Bresse über 166 km nach Champagnole verfrüht beenden. Der Wunsch nach einer Zielankunft am Sonntag in Paris erfüllt sich nicht. Die Umstände sind höchst kurios: Pöstlberger war von einer Biene in den Mund gestochen worden. Die Folge war eine anaphylaktische Reaktion, der 28-Jährige wurde zur Sicherheit ins Krankenhaus gebracht. Zum Glück konnte dort Entwarnung gegeben werden.

Für Michael Gogl (NTT) war die Tour schon vor der 19. Etappe zu Ende. Eine Erkrankung ließ keinen Start des Wolfseggers zu. Von den fünf zur Frankreich-Rundfahrt angetretenen Österreichern sind damit nur noch zwei im Rennen. Bester rot-weiß-roter Fahrer ist Felix Großschartner (Bora) als Gesamt-64., Marco Haller (Bahrain-McLaren) liegt auf Position 143. Der Haidershofener Gregor Mühlberger (Bora) hatte schon auf der 11. Etappe krank aufgeben müssen.

Vor dem morgigen Tag der Entscheidung (Einzelzeitfahren) führt weiterhin der Slowene Primoz Roglic (Jumbo). Sein Vorsprung auf Landsmann Tadej Pogacar (UAE) beträgt 57 Sekunden. Den Sieg auf der 19. Etappe sicherte sich der Däne Sören Kragh Andersen (Sunweb), der seine ersten Verfolger um 53 Sekunden abhängte.