"Bandit" stahl sich auf der Höss davon

Genau beim roten Teufelslappen, der den letzten Kilometer bei der Bergankunft zur Hutterer Höss in Hinterstoder markierte, setzte Luca Vergallito am Sonntag die unwiderstehliche Attacke. Der 1,90 Meter große Italiener vom Alpecin-Team sagte da "Ciao" zu seinen verbliebenen vier Kontrahenten, darunter auch Wels-Kapitän Riccardo Zoidl, und fuhr bei der 13. Oberösterreich-Rundfahrt zum Etappen- und Gesamtsieg. Am Ende war es nur eine mickrige Sekunde, die ihn nach 12:08:11 Stunden Gesamtfahrzeit und vier Renntagen vom Zweiten Oscar Cabedo Carda (Team Vorarlberg) trennte.

"Il bandito", der Bandit, nennen den 25-Jährigen seine Radsport-Freunde, weil er ihnen regelmäßig auf Strava-Segmenten in der Gegend um Mailand die Bestzeiten stiehlt. Dabei ist der Sport-Student wie auch der Vorjahresgewinner des Rennens, der einstige Ruderer Rainer Kepplinger, ein Späteinsteiger in den Wettkampf-Radsport. Er gewann im Vorjahr unter 160.000 internationalen Teilnehmern die Zwift-Academy, die online auf dem Rollentrainer ausgefahren wird. Was ihm einen Vertrag in der Nachwuchs-Abteilung des World-Tour-Teams Alpecin einbrachte, für das auch die Oberösterreicher Michael Gogl und Tobias Bayer fahren.

Gehörig Watt auf das Pedal bringt der schlaksige Italiener, und das stellte er gestern auf dem 9,9 Kilometer langen Schlussanstieg zur Freude der vielen Rad-Tifosi, die sich via dem vom Veranstalter angebotenen Livestream aus der Ferne einklinkten, erneut unter Beweis. Von Beginn an entwickelte sich dort ein beinhartes Ausscheidungsrennen, weil Wels auf der Jagd nach dem ersten Saisonsieg erst unter dem Tempodiktat von Matthias Reutimann, später mit Michael Kukrle die Vorarbeit für Zoidl leistete.

Der Gewinner von 2013 setzte sich dann schon sechs Kilometer vor dem Ende an die Spitze. Was sich später rächen sollte. "Oben ist mir leider das Gas ausgegangen. Aber ich bin zufrieden, habe alles auf der Straße gelassen", sagte der 35-jährige Routinier, der im Ziel auf 1406 Metern Höhe als Fünfter mit 13 Sekunden Rückstand auf den Etappengewinner von seiner stolzen Tochter Anna empfangen wurde.

Kurz zuvor musste er im Finish auch noch den lange an seinem Hinterrad klebenden Martin Messner (WSA Graz) ziehen lassen, der damit als Dritter bester Österreicher der diesjährigen Tour wurde. Carda dagegen, der schon bei der Vuelta a Espana mit den Besten mitkletterte, haderte mit der knappen Entscheidung gegen ihn. "Ich hatte das Glück nicht auf meiner Seite."

Für andere lief es weitaus schlechter. Das Steyrer Hrinkow-Team war nach Kepplingers Vorjahres-Coup auch heuer mit großen Erwartungen an den Start gegangen. Doch Jonas Rapp konnte auf der Höss bereits früh nicht mehr mithalten, der am Samstag unverschuldet gestürzte Jaka Primozic musste seine Ambitionen ebenfalls bald begraben.

Alpecin-Team räumte ab

Die ausländischen Gäste, allen voran das belgische Alpecin-Team mit drei Etappensiegen durch Vergallito sowie zweimal Timo Kielich, drückten der Veranstaltung den Stempel auf. "Die haben ziemlich tiefgestapelt", sagte auch OK-Chef Paul Resch, der von vielen Seiten Lob für die Veranstaltung erntete und schon am Freitag die Lacher auf seiner Seite hatte, als er im Ziel in Geinberg in voller Montur ins Becken der Therme sprang.

Die Auftakt-Etappe der Dauphine-Rundfahrt, eine der wichtigen Generalproben für die Tour de France, ging am Sonntag an Christophe Laporte (Jumbo).

