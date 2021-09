Austrian Open gestrichen: Linz spielt nicht mehr mit

"Am liebsten wäre ihnen, wenn wir die Wiener Oper für das Turnier mieten würden", sagt Ernst Promberger süffisant. Mit "ihnen" meint Oberösterreichs geschäftsführender Tischtennis-Präsident die WTT (World Table Tennis). Die Tochter-Organisation des Weltverbands (ITTF) treibt seit 2019 die Kommerzialisierung der Top-Turniere voran, zu denen auch die Austrian Open in Linz zählen – besser gesagt: zählten. "Die Austrian Open werden heuer nicht stattfinden, das ist nicht erschwinglich", erklärt Oberösterreichs Verbandschef Hans Friedinger, dass sich die finanzielle Ausgangslage um 180 Grad gedreht hat. Schoss die ITTF zum Turnier in der Tips-Arena früher 150.000 bis 200.000 Euro zu, hält die WTT nun stattdessen die Hand auf. Rund 800.000 Euro werden verlangt, sagten Promberger und Friedinger. Schon etwas dreist: Im jüngsten Schreiben offerierte die WTT den Linzer Veranstaltern gar einen Kredit, der über die kommenden Jahre abgestottert werden könnte. Für Promberger und Co. kommt ein solcher freilich nicht in Frage, stattdessen versucht man, ein Turnier abseits des WTT-Dachs mit europäischen Spitzenspielern auf die Beine zu stellen. Da diesbezüglich die ersten Gespräche laufen, findet ein solches frühestens 2022 statt.

Derby zum Bundesliga-Start

Schon am kommenden Sonntag startet indes die heimische Herren-Bundesliga in ihre neue Saison. Die Prognosen sind recht eindeutig: Sieben von acht Coaches erwarten ein Finale zwischen Meisterschafts-Favorit Wiener Neustadt und das mit neuem Namenssponsor ausgestattete Felbermayr Wels. Pikant ist, dass die Nummer eins der Messestädter, der Kroate Frane Kojic, im Sommer zum neuen Meister Wiener Neustadt wechselte. Der Welser David Huber war übrigens der einzige Liga-Coach, der keinen Finaleinzug des Teams rund um ÖTTV-Nationalspieler Andreas Levenko prognostizierte. Am Sonntag (15 Uhr) steht gleich das Derby bei der SPG Linz auf dem Plan. Letztere hat in der Saison eins nach Lubomir Pistej die Ziele zurückgeschraubt. Mit Neo-Heeressportler Jonas Promberger kam ein 20-jähriges Talent aus Ebensee. Die wiederum entstandene Lücke beim Zweitligisten soll unter anderem Landestrainer Philipp Aistleitner schließen, der für die Kampfmannschaft reaktiviert wurde. Nach wie vor aktiv ist Bernhard Kinz-Presslmayer, der im Unteren Playoff für Mauthausen in seine 27. Bundesliga-Saison geht.

Bei den erst in einer Woche einsteigenden Damen führt der Weg zum Titel nur über Serienmeister Linz AG Froschberg. Amelie Solja schloss sich überraschend Vorchdorf an. Ambitioniert: Die 30-Jährige wird auch in der Männerliga spielen.