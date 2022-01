Australische Tennis-Party nicht nur dank Barty

Ashleigh Barty ist allen Erwartungen gerecht geworden. Die Australierin schenkte ihrem Heimatland am Samstag als erste heimische Australian-Open-Siegerin seit 44 Jahren einen historischen Sportmoment und wurde dafür gefeiert. "Lasst die Barty-Party beginnen, alle sind eingeladen", schrieb die Zeitung "Sunday Age" nach dem 6:3, 7:6 (2) der 25-Jährigen gegen die US-Amerikanerin Danielle Collins. Es war nicht das einzige Tennisfest für die Gastgeber. Nick Kyrgios und Thanasi Kokkinakis entschieden im Herren-Doppel zudem das rein australische Finale gegen Matthew Ebden und Max Purcell mit 7:5, 6:4 für sich.

Trotz all der Erwartungen waren bei Barty nicht die Tränen gekullert, als sie mit einem glänzenden Vorhand-Passierschlag beim ersten Matchball ihre zwei fantastischen Melbourne-Wochen gekrönt hatte. Der ganze Anspannungsabfall entlud sich in einem lauten Schrei der sonst oft nüchtern jubelnden Weltranglisten-Ersten. "Dies ist einfach ein Traum von mir, der wahr wird. Ich bin so stolz, ein Aussie zu sein", sagte Barty.

Sie war ohnehin schon beliebt in Australien, weil sie nahbar, bescheiden und bodenständig ist. Und es war keine Sensation, die sich am Samstagabend in der Rod-Laver-Arena abspielte. Zum dritten Mal nacheinander hatte Barty, die indigene Wurzeln hat, das Jahr als Nummer eins der Welt abgeschlossen. Sie war die Topgesetzte und ihre Gegnerin, die 28 Jahre alte Collins, eine Grand-Slam-Finaldebütantin.

Titel ohne Satzverlust geholt

Das Meisterstück war, dem extremen Druck beim Heim-Grand-Slam standzuhalten. Down Under hat bei den Damen keine Australierin seit Chris O’Neil 1978 gewonnen. Ohne Satzverlust holte Barty den Titel. Aus den Händen ihres großen Vorbilds Evonne Goolagong Cawley nahm sie dann auch die Trophäe in Empfang.