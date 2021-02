Australian Open im Liveticker: Dominic Thiem gegen Grigor Dimitrow

Der Niederösterreicher spielt sein Achtelfinale gegen Grigor Dimitrow am Sonntag in der Tages-Session von Melbourne. Der Weltranglisten-Dritte wurde in der Rod Laver Arena als drittes Match angesetzt. Start allerdings nicht vor 5 Uhr MEZ.

Der Liveticker, präsentiert von tennisnet.com:

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Dominic Thiem Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.