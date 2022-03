Aufschlag Thiem: Im dritten Anlauf soll es klappen

Pessimisten und Skeptiker glauben erst dann an eine unmittelbare Rückkehr von Dominic Thiem in den Tenniszirkus, wenn er heute gegen 13.30 Uhr (ORF Sport+) tatsächlich den Centre Court im "Club de Tenis Puente Romano" in Marbella betreten wird, um sein Auftakteinzel beim Challenger gegen den Argentinier Pedro Cachin (WRL-Nr. 228) zu bestreiten. Zweimal blies der 28-jährige Lichtenwörther, der nach einer am 22. Juni 2021 auf Mallorca erlittenen schweren Handgelenksverletzung in der Weltrangliste auf Position 50 abgerutscht ist, in der jüngeren Vergangenheit Comeback-Versuche kurzfristig ab.

Mitte Dezember hatte der US-Open-Champion von 2020 bei einer Exhibition in Abu Dhabi antreten wollen, gab dann aber w. o., weil "ich das Gefühl habe, dass ich noch nicht bereit bin, um auf dem höchsten Level mithalten zu können". Darüber hinaus erzwang eine Erkältung die Heimreise nach Österreich, Thiem musste das Trainingspensum reduzieren, an ein Antreten bei den Australian Open im Jänner war nicht zu denken.

Der 17-fache ATP-Turniergewinner wollte stattdessen am 1. Februar auf Sand in Südamerika durchstarten, das in Fußballkreisen legendäre Cordoba, wo Österreichs Nationalteam bei der WM 1978 Deutschland mit 3:2 in die Knie zwang, hätte Schauplatz des Comebacks werden sollen. War aber nicht so.

Thiem entschied sich einen Tag vor seinem geplanten Doppelauftritt gegen ein Antreten, weil er "eine leichte Verletzung zwischen den Fingerknöcheln" erlitten hatte. Die Zerrung eines Bandes verursachte starke Schmerzen, das sei zu 100 Prozent auf Überbelastung zurückzuführen, versicherte die einstige Nummer 3 der Welt. Nachsatz: "Das Handgelenk ist perfekt, ich bin mir sicher, dass ich bald wieder zurückkommen werde."

Für die Masters-1000-Events in Indian Wells und Miami (jeweils auf Hartplatz) war die Zeit noch nicht reif, Thiem entschied sich für den Weg der kleinen Schritte und suchte um eine Wildcard in Marbella an. Dort ist Florian Leitgeb, der Sohn des kürzlich verstorbenen ehemaligen Thomas-Muster-Managers Ronald Leitgeb, Turnierdirektor, er nahm Österreichs Star mit offenen Armen auf. Florian Leitgeb von der Agentur Champ Events wird übrigens auch beim Danube Austria Open, einem Herren-Challengerturnier Anfang Mai in Mauthausen, federführend engagiert sein. Am Donnerstag wird dort das neue Tennis-Zentrum Danubis eröffnet. Ohne Thiem, der dann noch in Marbella am Ball sein will.

Trainingsmatch gegen Wawrinka

Heute wird das Estadio Manolo Santana – benannt nach dem legendären "Zauberer auf Sand", der von 1961 bis 1966 vier Grand-Slam-Titel gewonnen hat – zum viel beachteten "Hotspot" werden.

Wieder Spanien – 280 Tage nach dem unliebsamen Zwischenfall auf Mallorca, wo sich Thiem (aus dem Schlag heraus) einen Einriss der Sehnenscheide und der dazugehörigen Kapsel im rechten Handgelenk zugezogen hatte. Nach neunmonatiger Pause mangelt es Österreichs Nummer 1 an Matchpraxis, die Erwartungshaltung ist (noch) gedämpft. "Ich weiß, dass es ein steiniger Weg zurück an die Spitze ist. Aber ich bin hundertprozentig bereit, ihn zu gehen", sagt Thiem, der am Sonntag mit dem Schweizer Stan Wawrinka (37) – er feiert nach einjähriger Verletzungspause sein Comeback – trainiert hat.

Die Kollegen von tennisnet.com berichteten von einer Schrecksekunde, Thiems Sturz an der Grundlinie blieb zum Glück ohne Folgen. "Thiem war mit seinem Spiel sichtlich unzufrieden, immer wieder haderte er lautstark mit sich und seinen Schlägen", schrieb Nikolaus Fink. Das Match endete beim Stand von 7:6 und 5:4 für Wawrinka.

Sollte es für Thiem in Marbella nach seinen Vorstellungen laufen, könnte er kommende Woche zum ATP-250-Turnier nach Marrakesch (ab 4. April) weiterreisen. Anschließend stehen Monte Carlo (ab 10. 4.) und Belgrad (ab 18. 4.) auf der To-do-Liste. Hoffentlich bleibt das so.

Nächste Veränderung in Thiems Team

Man spricht spanisch – nicht nur in Marbella, dem Schauplatz von Dominic Thiems Comeback, sondern auch im Umfeld des Weltranglisten-50. Das liegt vor allem an der iberischen Agentur „Kosmos“, die Thiem im Juni 2021 unter Vertrag nahm und seinen Manager Galo Blanco stellt. Auch Physiotherapeut Carlos Costa ist Spanier, detto Benito Perez Barbadillo, der neue PR-Mann, der früher Novak Djokovic und Rafael Nadal „pushte“. Es gehe darum, Thiem „international stärker zu positionieren“. Sein Sandkistenfreund Lucas Leitner, der sich in erster Linie um den Auftritt in den sozialen Medien kümmerte, gehört nicht mehr zum Team.