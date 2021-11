Aller Anfang ist schwer. Sinja Kraus hat bei ihrem Debüt auf der WTA-Tour Lehrgeld bezahlt und anschließend bittere Tränen der Enttäuschung vergossen. Die 19-jährige Wienerin, die für Bundesliga-Vizemeister UTC Fischer Ried spielt und in der Tennis-Weltrangliste auf Position 459 steht, verlor in der 1. Runde des Upper Austria Ladies in Linz in nur 52 Minuten gegen Alison Van Uytvanck 1:6, 0:6.