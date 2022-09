Wer wie die Basket Swans aus Gmunden Großes vorhat, braucht das nötige Kleingeld. Vor allem auf dem am Montag mit der Reise zur Champions-League-Qualifikation nach Belgrad beginnenden Weg durch Europa, der einen wirtschaftlichen Kraftakt erfordert. "Es ist halt leider nicht so wie im Fußball, dass man Millionen kriegt. Im Basketball kostet so ein Abenteuer enorm viel Geld", sagte Klub-Geschäftsführer Richard Poiger mit Blick auf die erstmalige Teilnahme an einer FIBA-Europacup-Gruppenphase.