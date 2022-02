Aufatmen bei den Flyers Wels

"Wir waren zum zweiten Mal in dieser Saison komplett, zum zweiten Mal haben wir gewonnen", schmunzelte der Klubchef des Tabellenachten. Zuletzt hatten die Messestädter in der ersten Runde am 10. Oktober 2021 beim 89:69-Auswärtserfolg über Meister Gmunden komplett antreten können. Was folgte, war eine fast schon unheimliche Serie an Verletzungen und Corona-Ausfällen. Jetzt entwickeln sich die Dinge wieder in die richtige Richtung, wobei es vor dem Nachtragsmatch am Sonntag (17.30 Uhr) gegen Kapfenberg wieder Fragezeichen gibt. Findet das Match überhaupt statt, nachdem die Steirer zuletzt vier positiv Getestete hatten? Und darf Wels-Zugang Jacob Ledoux eingesetzt werden?