Auf Wels und Nibali folgt ein Treffen mit dem Tour-Sieger

Im Hotel Hauser in Wels war am Mittwoch vor dem Innenstadt-Kriterium geballte Radsport-Prominenz in entspannter Atmosphäre auf einen Kaffee vor dem Rennen versammelt. Stargast Vincenzo Nibali, der Tour-de-France-Champion von 2014, war dabei das begehrteste Fotomotiv. Das Rennen über 48 Kilometer gewann mit Felix Großschartner aber der Hausherr, Nibali wurde vor Wels-Fahrer und Titelverteidiger Matthias Krizek Zweiter.

Der Sizilianer hatte deshalb gut lachen. Nicht nur, dass er bei der gerade ins Ziel gegangenen Frankreich-Rundfahrt wieder einen Etappensieg abschoss. Auch sein Wechsel von Bahrain-Merida zum US-Rennstall Trek Segafredo ist beschlossene Sache. Wo auch der Wolfsegger Michael Gogl unter Vertrag steht. Dessen Verbleib bei der Equipe ist aber nicht sicher. „Es gibt auch andere Optionen“, verrät der 25-Jährige.

Nicht nur er befindet sich in einem Vertragsjahr. Ebenfalls um seinen Verbleib in der World Tour kämpft Riccardo Zoidl, der letzten Winter bei CCC kurzfristig Stefan Denifl nach Aufkommen von dessen Dopingmachenschaften ersetzte. „Ich bin gerade dabei, meine Optionen zu prüfen“, sagte der 31-jährige Mühlviertler gestern.

Viel Zeit bleibt nicht. Ab heute dürfen Teams und Fahrer neue Verträge gemäß den Regeln des Rad-Weltverbandes UCI offiziell abschließen. Im Hintergrund dreht sich das Transferkarussell aber schon länger. Wer jetzt noch immer nichts hat, kann wohl nur mehr auf Restplätze hoffen.

Derweil geht es aber im Renngeschehen weiter Schlag auf Schlag. Die Clásica San Sebastián lockt am Samstag. Zoidl, der nach einer Rennpause hochmotivierte Großschartner, Patrick Konrad und auch Gregor Mühlberger treffen dort auf die zwei derzeit heißesten Namen der Radwelt. Tour-Champion Egan Bernal und der lange in Gelb gewesene Julian Alaphilippe, im Vorjahr bei der Clásica siegreich, wollen ihre gute Form für einen weiteren Rennerfolg nützen.

Gogl nimmt unterdessen ab Samstag wie auch Nibalis Noch-Teamkollege Hermann Pernsteiner die Polen-Rundfahrt in Angriff. Nur Nibali selbst konnte sich gestern in Wels nach getaner Arbeit im Sattel zurücklehnen. „Ich mache nun ein paar Tage Pause und sehe endlich meine Familie“, sagte der Sizilianer.

Von wegen „alter Mann“

Allemal verdient. Sein Trainer Paolo Slongo veröffentlichte dieser Tage die Leistungsdaten, die Nibali bei seinem Etappentriumph hinauf nach Val Thorens erbrachte. Der 34-Jährige trat in einer Stunde und 51 Minuten im Schnitt 339 Watt. Absolute Weltklasse. Dabei hatte ihm, wie die „Gazzetta dello Sport“ nun enthüllte, ein Zuschauer beim Teilstück zugerufen: „Du alter Mann, lass es doch lieber bleiben.“

Verdient gefeiert wurde in Wels aber vor allem Großschartner, der heuer stärkste heimische Radprofi. Happy war auch die Gewinnerin bei den Damen, die Tirolerin Kathrin Schweinberger.