Auf Polleres ist Verlass

Mit einem raschen Ippon-Sieg über die Britin Katie-Jemima Yeats-Brown fixierte Michaela Polleres Bronze bei der Judo-WM in Doha. Die 70-Kilo-Athletin war bereits bei den Welttitelkämpfen 2021 in Budapest als Dritte auf dem Podest gestanden. "Ich bin riesig erleichtert, dass ich meine zweite WM-Medaille habe", sagte die Olympia-Zweite, die nach drei Vorrundensiegen nur im Halbfinale der Deutschen Giovanna Scoccimarro unterlegen war.

"Es wäre auch Gold möglich gewesen", so die Niederösterreicherin, die in der Vorbereitung von einer Knieverletzung gehandicapt war. "Michaela konnte bis vor zwei Wochen nicht voll trainieren. Diese Bronzemedaille ist nicht hoch genug einzuschätzen", sagte Cheftrainerin Yvonne Snir-Bönisch. Vollkommen hinter sich gelassen hat die als Nummer drei ins Turnier gegangene Polleres die Blessur noch nicht. "Meine Knieverletzung habe ich schon gespürt, im Training musste ich in den letzten Wochen schon deutlich zurückstecken."

Waren Österreichs Judoka nach Sabrina Filzmosers (sie bestand gestern die Polizei-Dienstprüfung) drittem Platz 2010 elf Jahre lang ohne Medaille bei globalen Titelkämpfen geblieben, haben sie seit 2021 jedes Jahr angeschrieben. Für diese WM hat Snir-Bönisch zwei Medaillen als Ziel ausgegeben. Heute geht mit Aaron Fara (bis 100 Kilo) der Sieger des diesjährigen Grand Slams in Antalya auf die Matte.

Wachid Borchashvili verletzt

Für den sonntägigen Mixed-Teambewerb fällt Wachid Borchashvili aus. Der WM-Siebente reiste wegen einer Knieverletzung aus Doha ab. Eine MRT-Untersuchung soll abklären, ob der 24-jährige Marchtrenker beim Heim-Grand-Prix Ende Mai in Linz starten kann. Ihn ersetzt in Doha der Junior Bernd Fasching.

