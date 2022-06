Auf Konfrontationskurs

Die klar gegliederte Golf-Welt ist ins Wanken geraten: Die umstrittene neue Tour LIV Golf Invitational Series will den etablierten Events in Nordamerika und Europa heftig Konkurrenz machen. Die von Saudi-Arabien finanzierte Serie startet heute in London, wo auch Bernd Wiesberger antritt, mit einem neuen Format und bereitet den Verantwortlichen der PGA-Tour und der DP World Tour Kopfschmerzen. Es geht um Macht, Prestige und viel Geld.

Die LIV-Serie steht wegen des Millionen-Investments aus dem Staat am Persischen Golf in der Kritik. Hintergrund ist, dass das wegen Menschenrechtsverletzungen kritisierte Land mit lukrativen Sportveranstaltungen versucht, sein Ansehen aufzubessern. Gerüchten zufolge sollen Stars aus den USA und Europa mit teilweise bis zu dreistelligen Millionen-Beträgen geködert worden sein. Top-Spieler wie Tiger Woods oder Rory McIlroy lehnten die lukrativen Offerte unverzüglich ab, dafür gab etwa der Weltranglistenerste Dustin Johnson grünes Licht.

Der 37-Jährige hat seine Mitgliedschaft bei der PGA-Tour gekündigt und darf damit auch nicht mehr beim prestigeträchtigen Ryder Cup, dem Kontinentalvergleich zwischen den besten Golfern aus Amerika und Europa, antreten.

Die PGA und die DP World Tour hatten angekündigt, Teilnehmer der LIV-Serie zu sanktionieren. Die Veranstalter der kommende Woche stattfindenden US Open teilten aber mit, dass die Betroffenen auch beim Major-Turnier in Brookline, Massachusetts, abschlagen dürfen.