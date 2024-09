"Nice to see you!" Recht freundlich begrüßte gestern Markus Swoboda seinen australischen Konkurrenten Curtis McGrath an der paralympischen Regatta-Strecke in Paris. So sehr der 34-Jährige aus Altenberg den Athleten aus "Down Under" auch schätzt, auf dieses Rendezvous in Paris hätte Swoboda wohl sehr gerne verzichtet.