Auf die Rad-Asse wartet ein "brutal harter Giro"

Die dreiwöchige Radrundfahrt im Corona-gebeutelten Nachbarland wartet mit einem besonders bergigen 3500-Kilometer-Kurs von Süd nach Nord auf. Ein Störfaktor könnte neben der unsicheren Pandemie-Lage auch das Wetter im Gebirge werden, geht es doch in der besonders harten Schlusswoche mehrfach deutlich über 2000 Meter hinauf.

Mit vier Bergetappen, eine davon auf dem Ätna, hat es zwar schon die erste Woche in sich. Besonders spektakulär verspricht aber die finale Phase zu werden. Denn in der letzten Woche sind bis auf das Schlusszeitfahren und eine 198-km-Ausnahme alle Etappen über 200 km lang, und das auch noch fast durchwegs mit ständigem Auf und Ab. An drei dieser Tage sind mehr als 5000 Höhenmeter zu überwinden. "Es wird ein brutal schwieriger Giro werden", mutmaßt Österreichs Hermann Pernsteiner (Bahrain).