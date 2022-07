Es ist nicht der edle Rasen des Grand-Slam-Turniers von Wimbledon, auf dem Dominic Thiem momentan sein Tennis zum Besten gibt. Stattdessen will Österreichs in der Weltrangliste abgestürzter Topstar heute im Salzburger Volksgarten bei einem Challengerturnier endlich wieder Fuß auf der Tour fassen. Heute wartet in der ersten Runde (etwa 18 Uhr/live auf ORF Sport+) sein Landsmann Filip Misolic. Es geht um nicht weniger als den ersten Sieg im Jahr 2022.