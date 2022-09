Wenn Österreichs Basketball-Vizemeister OSC Swans Gmunden in der Champions-League-Qualifikation in Belgrad über sich hinauswächst, könnte am Sonntag im Finale um ein Ticket in der Gruppenphase mit Rio Breogan, dem neuen Arbeitgeber von Luka Brajkovic, ein Klub aus dem Land des frischgebackenen Europameisters warten. Spanien behielt im Finale von Berlin gegen Frankreich mit 88:76 die Oberhand, Deutschland sicherte sich durch ein 82:69 gegen Polen die Bronzemedaille.