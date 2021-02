Auf dem Weg zum Comeback erlitt Seifriedsberger nächsten Rückschlag

Die 30-jährige Innviertlerin wurde im Sanatorium Kettenbrücke in Innsbruck von Gernot Sperner operiert. Sie arbeitete nach dem Kreuzbandriss im März 2020 in Lillehammer an ihrem Comeback, dieses Band hielt dieses Mal den Belastungen stand.

"Die Operation ist gut verlaufen und es spricht nichts dagegen, dass ich mich in wenigen Wochen zumindest wieder auf demselben Level befinde, auf dem ich zuletzt im Zuge des Trainings gewesen bin", sagte Seifriedsberger.

"Natürlich ist es ein Rückschlag, aber das Wichtigste ist, dass ich wieder fit werde. Mein Ziel ist, dass ich für die Olympia-Saison wieder voll da bin."