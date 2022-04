Auf dem Weg in die NFL

Der NFL-Draft von morgen bis Samstag wird aus österreichischer Sicht historisch. Bernhard Raimann dürfte mit seinem zu erwartenden Erstrunden-Pick als erster Österreicher seit fast 35 Jahren in der Saison 2022/23 ein NFL-Spiel bestreiten.

Bisher waren rot-weiß-rote Akteure in der US-Profiliga im American Football nur auf der Spezialposition des Kickers aktiv. Als erster Feldspieler, nämlich in der Offensive Line, würde der 24-jährige Burgenländer auch in dieser Hinsicht Geschichte schreiben.

Drei Österreicher kickten in den 1970er- und 1980er-Jahren in der NFL. Der frühere Fußball-Nationalspieler Toni Fritsch gewann mit den Dallas Cowboys 1972 die Super Bowl, Raimund "Ray" Wersching war 1982 und 1985 mit den San Francisco 49ers erfolgreich.

Der Auswanderersohn aus Mondsee bestritt 1987 auch das bisher letzte NFL-Spiel eines Österreichers. Dritter im Bunde war der gebürtige Steirer Toni Linhart.

Neben Raimann befinden sich Bernhard Seikovits (Arizona Cardinals) und Sandro Platzgummer (NY Giants) seit ein bzw. zwei Jahren in Trainingskadern. (nkf)