Auch der zweite Hermann hört auf

Max Hermann hatte schon vor dem Titelfinale der Linzer Handballer gegen Westwien angekündigt, seine Karriere zu beenden. Gestern verkündete auch Zwillingsbruder Alex seinen Rückzug aus dem aktiven Sport. "Es war keine Ho-ruck-Aktion", sagte der 31-Jährige, in dem die Entscheidung schon um den Jahreswechsel gereift war. Familiäre Gründe gaben für den langjährigen Deutschland-Legionär den Ausschlag, verraten hatte er dies zunächst aber nur seinem engsten Umfeld. "Der Mannschaft habe ich es in der Kabine nach dem Finale gesagt. Die haben mich ungläubig angeschaut", sagt Hermann.

"Das war für mich ein Schock", sagte Trainer Milan Vunjak, der mit den Hermann-Zwillingen sowie Torhüter Markus Bokesch gleich drei Rücktritte verkraften muss. Alex Hermann war vergangenen Sommer von Gummersbach zu seinem Heimatklub zurückgekehrt. In den Play-offs lief der ehemalige Nationalteamspieler zur Höchstform auf. "Alex zeigte seine ganze Spielqualität und seinen Charakter in den Viertelfinal-, Halbfinal- und Finalspielen, in denen er der absolute Führungsspieler der Mannschaft war", sagte Vunjak.

Die Endspielserie gegen Westwien verloren zu haben (26:30 und 24:25), schmerzte zwar, die Freude über das Geleistete ist bei Hermann dennoch groß. "Was da in der Halle abgegangen ist und was für einen Endspurt wir hingelegt haben, war überragend." Darauf sei er stolz. Erst mit der Schlusssirene sei ihm bewusst geworden, "dass es das jetzt war. 26 Jahre Handball sind halt doch eine lange Zeit."

Um seine Erfahrung weiterzugeben, wird Hermann in anderer Funktion beim HC Linz mithelfen. Welche das genau sein wird, wird – wie bei Bruder Max – in naher Zukunft entschieden werden. Abseits davon will Alex sein Studium für inklusive Pädagogik und Sport auf Lehramt voranbringen sowie in weiterer Folge zu unterrichten beginnen.

