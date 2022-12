Attnang steigt aus der Bundesliga aus

"Wir wollen nicht um jeden Preis in diesem Konzert mitspielen, es wäre unfair gegenüber unseren zahlreichen jungen Talenten, diese ohne Vorbereitung ins kalte Wasser zu schmeißen und womöglich zu überfordern", begründet der neue sportliche Leiter Martin Libiseller. Neo-Trainer David Brandt wird die verjüngte Mannschaft kommende Saison in die 2. Bundesliga, wo das zweite Attnanger Team bereits aktiv war, sowie in eine neu geschaffene nationale Liga führen. Zuletzt hatte das Team mehrere namhafte Abgänge zu verzeichnen, darunter Sammy Hackl und Andreas Lastinger. Auch Feldkirch kündigte an, aus der Bundesliga auszusteigen.

