ATP-Turnier in Doha: Dominic Thiem gegen Aslan Karazew im Liveticker

Auf Dominic Thiem wartet in der zweiten Runde des ATP-250-Turniers in Doha mit dem Australian-Open-Halbfinalisten Aslan Karatsev gleich eine echte Herausforderung. Neben der starken Performance in Australien konnte der 27-jährige Russe in der vergangenen Saison auch mit zwei Challenger-Titeln in Folge auf sich aufmerksam machen. Wir berichten live.

Der Liveticker, zur Verfügung gestellt von tennisnet.com:

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Dominic Thiem Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.