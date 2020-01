ATP-Cup: Stand bei Österreich gegen Kroatien

Österreichs Tennis-Team der Herren hat am Samstag sein Auftaktmatch beim neuen ATP Cup in Sydney verloren. Im Duell mit Kroatien lieferte der Niederösterreicher Dennis Novak dem früheren US-Open-Sieger Marin Cilic einen guten Kampf, unterlag aber in 2:27 Stunden 6:7(4),4:6,4:6.

Im Anschluss folgt die Begegnung zwischen Dominic Thiem und Borna Coric, ehe das Doppel zwischen Oliver Marach/Jürgen Melzer und Ivan Doig/Nikola Mektic (Beginn nicht vor 12.30 Uhr) über die Bühne geht. Die Partie von Dominic Thiem sowie das Doppel von Marach/Melzer könnten Sie wie gewohnt im Liveticker auf nachrichten.at mitverfolgen.

Liveticker: Dominic Thiem gegen Borna Coric

