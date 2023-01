Viktoria Asarenka: "Eines meiner schlimmsten Erlebnisse"

MELBOURNE. Viktoria Asarenka machte mit ihrem 6:4, 6:1 über Jessica Pegula (USA) das erste Halbfinale bei den Australian Open in Melbourne komplett, in dem die Weißrussin in der Nacht auf morgen (MEZ) auf die Kasachin Elena Rybakina trifft. Die Wimbledonsiegerin hatte sich gegen Jelena Ostapenko (Lat) 6:2, 6:4 durchgesetzt.

In der obligatorischen Medienrunde nach dem Match wurde Asarenka – wieder einmal – mit einem alten Vorwurf konfrontiert: 2013 hatte sie im Halbfinale gegen Sloane Stephens den Platz für fast zehn Minuten verlassen, die Partie letztlich für sich entschieden. Von Unsportlichkeit bis Regelbruch lautete die Kritik an ihr.

Der Grund sei ein ganz anderer gewesen, wie Asarenka gestern erklärte. Sie sei damals von ihren Gefühlen "überwältigt" und panisch worden, sie habe "nicht mehr atmen" können. Die öffentlichen Reaktionen damals hatten sie tief getroffen. "Die Art, wie mit mir umgegangen wurde, war eines der schlimmsten Erlebnisse meiner Profikarriere." Viel zu oft, so die 33-Jährige weiter, bestehe der Wunsch nach einer Schurken- und Heldengeschichte, "aber wir sind keine Schurken, keine Helden, sondern Menschen, die viel durchmachen". Es habe sie zehn Jahre gekostet, um darüber hinwegzukommen, "jetzt kümmert mich das nicht mehr".

Auch das erste Herrenhalbfinale ist fix: Stefanos Tsitsipas (6:3, 7:6/2, 6:4 gegen Lehecka) trifft auf Karen Chatschanow (Korda gab auf).

