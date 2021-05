Armkrämpfe: Quartararo musste unters Messer

Fabio Quartararo war der große Pechvogel beim MotoGP-WM-Lauf in Jerez de la Frontera letzten Sonntag. Der Pole-Position-Mann verlor im letzten Drittel des vierten Saisonrennens die Führung. Wie nun bekannt wurde, lag es an heftigen Armkrämpfen, die plötzlich auftraten.

"Mein rechter Arm war wie ein Stein. Es war gefährlich, so das Rennen zu Ende zu fahren", sagte der Yamaha-Pilot, der nach Platz 13 auch die WM-Führung an den Italiener Francesco Bagnaia (Ducati) abgeben musste.

Während seine Rivalen in Jerez noch weiter testeten, reiste Quartararo laut Informationen der "L’Equipe" nach Frankreich, um sich in einer Klinik in Marseille beraten zu lassen. Es war geplant, das Armpump-Problem gestern mit einem kleinen Eingriff am Unterarm zu beheben. Bereits vor zwei Jahren musste sich Quartararo deswegen einer Operation unterziehen.

Der nun folgende Heim-Grand-Prix in Le Mans in eineinhalb Wochen ist laut seinem Manager aber nicht in Gefahr. (fei)