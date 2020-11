Applaus, Applaus für unsere Sportler des Jahres

Zwei Neuauflagen und eine Premiere gab es bei der von den OÖNachrichten und dem Sportland Oberösterreich durchgeführten Wahl der Sportler des Jahres. Bei den Mannschaften gewann der LASK schon zum elften Mal den Titel, Vorjahressiegerin Verena Preiner wiederholte ihren Erfolg und bekam ihre insgesamt dritte Goldmedaille. Bei den Herren war heuer Vincent Kriechmayr die erste Wahl bei der Fachjury, die nach der Publikumswahl per Punktevergabe das letzte Wort hatte.

Premiere: Vincent Kriechmayr Bild: gepa

"Wir haben so viele gute Sportler im Land, da ist es wirklich nicht selbstverständlich, wenn man Sportler des Jahres wird", freute sich Kriechmayr über seine Premiere. Viermal war er schon (ein fairer) Zweiter gewesen, nach seinem Heimsieg beim Super-G in Hinterstoder und weiteren Top-Platzierungen im Weltcup war er dieses Mal die klare Nummer eins. Bei den Frauen machte Mehrkämpferin Verena Preiner wieder das Rennen, obwohl sie in der "Corona-Saison" keinen Siebenkampf bestreiten konnte. Bei diversen Meetings zeigte die Ebenseerin trotzdem auf – unter anderem mit der persönlichen Bestleistung im Kugelstoßen. "Ich freue mich sehr, dass ich die Wahl gewonnen habe, das ist ein Motivationsschub für Olympia in Tokio", sagte Preiner, die heute zum Trainingslager nach Teneriffa düst. Für LASK-Kapitän Gernot Trauner kann nur eines diese Wahl toppen: "Schön wäre es, wenn wir auch wieder auf dem Fußballplatz einen Titel holen."

Den "Goldenen Leo" für besondere Leistungen in der Welt des Sports bekam heuer Martin Huber, der Erfinder der Salzkammergut-Trophy.

LASK-Kapitän Gernot Trauner Bild: Alexander Schwarzl

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.