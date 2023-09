Anzeige gegen das ÖOC: "Da muss schon mehr dahinter sein"

In einer in der Vorwoche eingebrachten Anzeige bei der Staatsanwaltschaft wird der Führung des Österreichischen Olympischen Comités (ÖOC) mit Präsident Karl Stoss und seinem Generalsekretär Peter Mennel vorgeworfen, Bilanzverluste der Crowdfunding-Plattform "I believe in you" unrechtmäßig mit Geldern des ÖOC ausgeglichen zu haben. Der Schaden soll bei 416.000 Euro liegen.