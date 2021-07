Antonitsch: "Die Leute sind wieder hungrig auf Tennis"

Heute beginnt der Sandplatz-Tennisklassiker in Kitzbühel mit der Qualifikation. Während gleichzeitig bei den Olympischen Spielen in Tokio die Stars vor leeren Rängen aufschlagen müssen, kann in der Gamsstadt Tennis-Atmosphäre fast wie früher geboten werden. Turnierdirektor Alexander Antonitsch blickt im OÖN-Gespräch zuversichtlich auf kommende Woche.